Con lo dificultoso que ha sido el comienzo de la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) para Los Angeles Lakers, quién hubiera dicho que la solución, o una posible, sería volver a enfrentar el año como lo hacía el máximo ídolo de la franquicia: Kobe Bryant.

Al menos eso es lo que piensa el excompañero de Kobe y ahora retirado, Kwane Brown. El ex primer pick de Draft en 2001 cree que a los Lakers de LeBron James les hace falta un liderazgo al estilo del que usó la dorsal #8 y la #24 durante su carrera en los amarillos y violetas.

Actualmente, los dirigidos por Frank Vogel tienen récord de 12-12 y su juego no demuestra cosas esperanzadoras. James no se ha podido mantener en cancha, y Anthony Davis y Russell Westbrook no mostraron sus mejores versiones todavía. Por esa razón, ¿Quién asumirá mayores responsabilidades?

Los Angeles Lakers necesitan un líder a lo Kobe Bryant

"Una cosa sobre Kobe, él se hacía el amistoso contigo luego de una derrota. Luego de perder, te convenía no estar cerca... cuando te vea de nuevo, más te vale estar en la cancha. Más te vale no estar en la sala de entrenamiento o vendandote los tobillos. Tu trasero debía estar afuera lanzando tiros. Kobe estaba encima de ti. Y eso creo que les falta a los Lakers. Les falta ese liderazgo", dijo Brown en un vivo de youtube.

"Todos son muy amistosos, se chocan las manos y eso no es de lo que se trata el juego. No se trata de tener a tu amigo al lado de ti. Es sobre tener al tipo correcto. Te respetará porque estás haciendo tu trabajo. Eso es una cosa de Kobe. Será tu amigo, a veces. Pero si no haces tu trabajo, te pateará el trasero", concluyó el pívot.