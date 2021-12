Cuando LeBron James toma la palabra, todos en la National Basketball Association (NBA) le prestan atención, y más aún, en su reaparición luego de haber entrado en los protocolos sanitarios por dar positivo de Coronavirus, jugando en la derrota de Los Angeles Lakers.

En el derbi angelino ante los Clippers, en el Staples Center, el Rey estuvo en cancha durante 36 minutos, registrando un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, además de seis asistencias, mas no fue suficiente para quedarse con el juego, pues terminaron cayendo por 115-119.

Pero más allá de la derrota, LeBron aprovechó el encuentro con la prensa para lanzar una dura crítica a la NBA, específicamente por el manejo de los protocolos de seguridad y salud, asegurando que el manejo de su situación no fue de los mejores.

La crítica de LeBron a NBA por protocolos sanitarios



"Fuera de ir anoche al juego de mis hijos, estoy confundido, frustrado, enojado. No he podido hacer nada. Estuve sentado en la casa sin poder hacer nada desde el lunes por la noche, hasta que me autorizaron regresar alrededor de las cuatro de la tarde del jueves. Toqué un balón hasta el viernes por la mañana", partió señalando el oriundo de Akron.

En esa línea, LeBron agregó que "todo esto se manejó de manera muy pobre", e indicó que "me molestó que la primera prueba salió negativa, la segunda positiva. Siempre que se arroja un positivo, usualmente te hacen otra prueba para estar seguros. A mí no me hicieron eso y me molestó que no hubiera otra prueba, sino que de inmediato hicieron que buscara regresar a casa desde Sacramento. Me dejaron solo, nadie podía viajar conmigo, sin seguridad, ni nada, para aislarme".

"En lo personal, ha sido muy frustrante que entre la lesión de ingle o de abdomen y ahora lidiar con el falso positivo perderme un juego que no me permitió mantener el ritmo que empezaba encontrar, ha sido un arranque de temporada muy complicado para mí", sentenció James, que volverá a jugar el martes, en el Superclásico ante Boston Celtics.