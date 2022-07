Durante su nueva aparición en el podcast The Shop, el Rey reconoció que el lugar que menos le gusta visitar es el TD Garden y explicó los motivos.

Cada vez que LeBron James habla, siempre queda alguna polémica, y en el ambiente de la National Basketball Association (NBA) lo saben, más aún cuando siendo jugador de Los Angeles Lakers criticó con dureza a los aficionados de su archirrival Boston Celtics.

Esto ocurrió en su más reciente aparición en el podcast The Shop, misma instancia donde se refirió al apresamiento en Rusia de la jugadora de WNBA, Brittney Griner, donde al ser consultado por el sitio donde menos le gustaba ir a jugar un partido, no dudó un instante.

Y si bien LeBron durante las pasadas temporadas vivió incidentes con aficionados de Atlanta Hawks e Indiana Pacers, a quienes obligó a ser sacados del estadio, reconoció que el sitio más hostil que ha enfrentado en la NBA es el TD Garden, la casa de los Celtics.

La particular definición de LeBron sobre fanáticos de Celtics



Consultado por su rechazo a Boston, el nacido en Akron respondió enfático que "porque son muy racistas. Dirán cualquier cosa. Y está bien. Es mi vida, carajo, he estado lidiando con eso toda mi vida. No me importa. Lo escucho. Si escucho a alguien cerca, lo reviso muy rápido y luego paso inmediatamente al partido. Van a decir lo que sea que quieran decir en todo momento".

Los dichos de LeBron no hacen más que reafirmar lo ocurrido en las últimas Finales de NBA 2022, donde jugadores de Golden State Warriors, como Klay Thompson y Draymond Green, recibieron insultos de los fanáticos de Celtics, aunque para hacer honestos, esta historia viene de muchísimo antes.