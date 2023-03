Mientras se recupera y se pone a punto para volver a la temporada de la National Basketball Association (NBA) con Los Angeles Lakers, la confesión de LeBron James que involucra a Michael Jordan deja sorprendidos a todos.

La superestrella se lesionó el pie derecho y todavía le quedan al menos dos semanas para retornar a las canchas. Sin embargo, ha comenzado a tirar y ya no tiene una bota protectora. Los fans se ilusionan.

Pero como ya arrancó el proceso para regresar, El Rey se encuentra con el equipo y los acompaña a los partidos. Este martes, en la victoria de Lakers ante New Orleans Pelicans en el Crypto.com Arena, una inesperada confesión ocurrió…

Un momento maravilloso se presenció en el banco de suplentes de Los Angeles. Allí, LeBron le escribía y firmaba algo en una libreta de su colegio, I Promise, a una aficionada pequeña. Lo curioso: Escribió con su mano zurda y esto dijo de acuerdo al reportero Alex Kennedy.

LeBron James… ambidiestro

“No tengo ni idea de cómo me convertí en jugador de baloncesto diestro. Creo que quizá fue por Michael Jordan, Penny Hardaway… Al ver a ellos tirar con la derecha, pensé: ’Supongo que yo tiraré con la derecha’. Soy más bien un tipo zurdo. Pensaba que quedaba bien, hasta que me hice mayor y deseé ser zurdo, porque esos tiros quedan mucho mejor… No hago muchos de esos tiros [con la zurda], pero soy capaz de hacerlos. Trabajo en mi oficio. Trabajo las dos manos”, reveló.