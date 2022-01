Para LeBron James, la llegada de Russell Westbrook significaba la última pieza en el Big 3 que formarían junto a Anthony Davis. Pero el presente de Los Angeles Lakers en la National Basketball Association (NBA) no ha sido el esperado por lo que las críticas recaen en Russ.

Este domingo, Los Angeles consiguió su segundo triunfo consecutivo al vencer a Minnesota Timberwolves por 108 a 103. Aunque Westbrook logró concretar un doble que los puso en ventaja sobre el final, su actuación dejó mucho que desear, con 9 pérdidas de balón y 0 de 5 en triples.

La poca efectividad en su tiro y la inseguridad a la hora de cuidar el balón son tendencias del base durante su carrera y sobre todo en la campaña actual, hicieron que se le pregunte luego del partido sobre ese tiro salvador del final, luego de lanzar mal durante todo el duelo.

Russell Westbrook se defiende de las críticas en Lakers

De acuerdo a Dave McMenamin de ESPN, se le reclamó que no había jugado bien hasta la última parte, a lo que The Brodie contestó: "No estoy de acuerdo. No comparto la parte en la que dices que el juego no estaba yendo a mi favor".

"Mi juego está bien", dijo Russ tras tener 20 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. "Mi juego no se predica en tiros o si pierdo el balón. Erro algunos tiros, eso es parte del juego. Se me permite errar lanzamientos. Puedo hacer eso. Como cualquier otro jugador, puedo hacerlo. Puedo perder la pelota también. Lo puedo hacer. Todo eso es parte del juego", explicó el base.