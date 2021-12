La competitividad le jugó una mala pasada a LeBron James y las comparaciones con Michael Jordan volvieron ser pan de cada día en la NBA. En un campamento de verano ‘El Rey’ fue el principal invitado, pero un niño recibió una humillación impensada en 2011.

Los niños de New Jersey no podían creer que estaban junto a LeBron lanzado triples como si fueran sus compañeros de la NBA. James falló un tiro y de inmediato quiso tomar revancha volcando el balón así no le importara humillar a un niño.

Mientras que LeBron James volcó un balón con toda la furia, los contradictores de ‘El Rey’ sacaron a la luz la ocasión en la que Michael Jordan jugó contra un joven en silla de ruedas y mostró el 110% de humildad. Los hechos hablan por sí solos, aunque la estrella de Los Angeles Lakers pidió perdón en su momento.

¡Pum! LeBron se llevó con toda al niño del campamento, quien terminó en suelo y fue víctima de las risas y burlas de los otros jóvenes. La humillación estaba consumida y James se dio cuenta que había cometido un error así que remedió lo sucedido.

Video: LeBron James humilló a un niño y lo lanzó al piso en 2011

“LeBron me volcó el balón, pero me dio sus zapatos, así que está todo bien hermano”, afirmó el niño que fue humillado por LeBron James con una tremenda volcada en un campamento de verano en 2011. Ver video desde 0:36.