No hay ninguna duda que Michael Jordan trazó un camino en el mundo de la NBA que la mayoría de jugadores quiere imitar y LeBron James no es la excepción. La leyenda de Chicago Bulls es el deportista con más ganancias en la historia del deporte y ‘El Rey’ quiere competirle en el baloncesto.

El 17 de marzo de 2010 Jordan no pudo contenerse y volvió al mundo de la NBA. No fue como jugador. Michael decidió convertirse en el propietario de Charlotte Hornets para tratar de ser igual de exitoso como dirigente. Hasta ahora, no lo ha podido lograr.

Desde que Michael Jordan asumió como propietario de los Hornets solo en tres ocasiones llegaron a NBA Playoffs (2010, 2014 y 2016) y en vísperas a conseguir el título que tanto anhela como dirigente le está por llegar una competencia que nunca se imaginó.

LeBron James ya tiene acciones de un equipo de fútbol (Liverpool), hizo una nueva adquisición en la NHL (hockey de Estados Unidos) y, a través del grupo que lo tiene como socio (Fenway Sports Group), busca comprar un equipo de la NBA. ¡MJ empieza a temblar!

LeBron le quiere declarar la ‘guerra’ a los Hornets de Jordan

“Fenway Sports Group quiere comprar un equipo de la NBA una vez que haya terminado de adquirir los Pittsburgh Penguins de la NHL. Por qué es importante: FSG es pionera en un nuevo tipo de propiedad de deportes corporativos, comprando franquicias importantes en diferentes mercados geográficos”, afirmó Dan Primack de Axios sobre las intenciones de LeBron James.