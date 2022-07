Un día eres intransferible y al otro… En el mundo de la NBA cualquier cosa puede pasar y una estrella de la liga pasó de ser “intocable” a contemplarse un posible intercambio por esta figura. LeBron James defendió a este jugador, quien se rindió al nivel de Stephen Curry.

¿Tienta a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors? Shaquille O’Neal no se guardó nada y le dijo a la estrella de Utah Jazz que, aunque era uno de sus jugadores preferidos, no lo veía con la capacidad de llevar a su equipo a un título NBA. LeBron James no dudó en salir a defenderlo con un contundente mensaje.

Stephen Curry selló una actuación de MVP en las Finales de la NBA 2022 con 34 puntos en la victoria (Juego 6) de Golden State Warriors vs. Boston Celtics que definió el título de los Dubs y uno de los jugadores en reaccionar fue el tres veces All-Star que sería intercambiado con un “naaa Steph”.

Desde que Allen Iverson promedió por juego al menos 20 puntos en sus primeras cinco temporadas NBA, este récord no se repetía en la liga hasta que apareció Donovan Mitchell: la estrella que ya no es “intocable” en Utah Jazz.

La estrella NBA a la que buscan intercambiar en la temporada 2022-23: Donovan Mitchell

Según Adrian Wojnarowski, de ESPN, los equipos rivales en la NBA dicen que Utah Jazz está mostrando interés en escuchar ofertas para un posible intercambio por Donovan Mitchell. El tres veces All-Star, que defendió a LeBron James y se rindió a Stephen Curry, estaría disponible y... ¿Tentaría a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors?