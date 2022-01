Una de las estrellas de los Kings no pudo llegar a Los Angeles Lakers en el verano y ahora que la rompe en la NBA 2021-22 dice no arrepentirse de lo sucedido.

LeBron James lo quería: El jugador que la rompe en NBA 2021-22 y no se arrepiente de no ir a los Lakers

La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no ha ido muy bien para ninguna de las dos franquicias. Los Angeles Lakers ha decepcionado hasta el momento, y Sacramento Kings simplemente no tienen lo suficiente para competir este año.

Sin embargo, estos dos equipos estuvieron involucrados en un intercambio que estuvo a punto de efectuarse en el verano, un día previo al Draft, que hubiese llevado a un jugador del gusto de LeBron James a los Lakers, pero que finalmente terminó por cancelarse.

El acuerdo no se finalizó porque los Washington Wizards llegaron con una tentadora oferta para que L.A. consiga a Russell Westbrook. De esa forma, el escolta francotirador Buddy Hield se quedó en Sacramento y ahora reflejó sobre ese momento en particular y no se mostró afectado por cómo transcurrió la situación.

Buddy Hield no se arrepiente de no ir a Lakers

"Es baloncesto. Si pasaba, pasaba. Si no, no. Pero es básquetbol y tienes que vivir con ello. Así es la parte de los negocios. Al final del día, todavía tengo un trabajo. Puedo ir a los 30 equipos de la liga. Mientras tengo un empleo, soy feliz", dijo el jugador que hubiese ayudado a espaciar la cancha para los angelinos. Hield promedia 3.7 triples anotados por juego, segundo en la liga, con eficiencia de 37.9%, contra el 34.9% de Lakers como equipo.

"Vengo de las Bahamas. En la NBA nos quejamos, discutimos y decimos que queremos jugar más y lanzar más. Pero debes disfrutar de estar en la NBA", dijo Buddy a Mark Medina de NBA.com. "La gente lucha todos los día para estar en esta liga. Yo tengo una oportunidad, y con suerte, estaré más tiempo. Estoy bendecido de estar aquí".