De no ser por Dillon Brooks, la serie de NBA Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies sería una menos interesante. A pesar de las provocaciones del jugador, LeBron James demuestra dentro de la cancha y lo minimiza.

Tras victoria angelina en el primer duelo, el segundo fue de los Grizzlies, y Brooks aprovechó para decirle “viejo” al nacido en Akron, Ohio, tras haber cruzado unas palabras en el encuentro. James, calladito, se preparó para el Game 3.

Y fue este sábado cuando El Rey demostró su talento dentro de la cancha y dejó que su juego hable por él. No solo consiguieron la victoria que los pone 2-1, sino que fue de manera contundente, con un primer cuarto histórico.

Para colmo, la cosa no terminó allí. Ni bien comenzó el tercer cuarto, Brooks fue expulsado con una flagrante 2 tras golpear en la parte baja de cuerpo a nada más y nada menos que LeBron. Con clase, el de Lakers habló tras el encuentro, luego de que le pregunten qué declaración dio con su juego.

LeBron James minimiza a Dillon Brooks

“¿Yo? ¿Qué tipo de declaración hice? He estado haciendo esto por mucho tiempo. No hago declaraciones. Teníamos la oportunidad de venir a casa, jugar bien e hicimos eso… No necesito hacer declaraciones. Este no es mi primer rodeo. He vivido esto en mi carrera con ciertos individuos. Es fácil... Ganamos, no quiero empezar”, declaró.