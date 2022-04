En medio de la acción de los Playoffs de la NBA 2022, se publicó un video donde LeBron mostró su ‘dolor’ por no estar en Postemporada con Los Angeles Lakers.

Video: LeBron James muestra su ‘dolor’ por no estar en Playoffs con Los Angeles Lakers

Las vacaciones para LeBron James y Los Angeles Lakers se adelantaron de una forma que ni el peor contradictor del ‘Rey’ lo hubiese pronosticado. A tres juegos del final de la temporada NBA 2021-22, el equipo californiano se quedó sin posibilidades de clasificar a los Playoffs. Ahora, Bron mira la Postemporada por TV.

Con la sana costumbre de clasificar 15 veces a Playoffs en las 19 temporadas que lleva hasta la campaña 2021-22, LeBron no se termina de adaptar a no estar en la Postemporada por lo que mostró impotencia al no decir presente con los Lakers.

LeBron James se convirtió en un espectador de lujo de los Playoffs y mientras ve los juegos de la Postemporada NBA no duda en escribir mensajes en Twitter que revolucionan al mundo del mejor baloncesto del mundo. Incluso, describió a la perfección cómo se ganan los juegos en esta instancia decisiva de la liga.

A la estrella de Los Angeles Lakers le duele no estar en Playoffs, o por lo menos así lo expresó con una promesa que se hizo tendencia en Twitter, pero en menos de 48 horas, se viralizó un video donde LeBron estaría mostrando de manera irónica el dolor por no jugar en la Postemporada.

Video: LeBron muestra su ‘dolor’ por no estar en Playoffs con Lakers

Luego de escribir que le dolía no estar en los Playoffs, la esposa de LeBron James, Savannah Brinson, publicó un video de la estrella de los Lakers bailando con un trago de licor en medio de sus vacaciones en las villas de Anantara Kihavah Maldivas.