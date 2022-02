LeBron James oficializa su futuro en Los Angeles Lakers: 'Me veo aquí mientras pueda jugar'

Sus declaraciones en el Juego de las Estrellas 2022 encendieron las alarmas en toda la National Basketball Association (NBA), y es que el deseo de LeBron James de poder jugar con su hijo Bronny activó a todos los equipos de la liga, incluyendo a Los Angeles Lakers.

Es que a la franquicia oro y púrpura no le gustó para nada los dichos de su principal figura, los cuales fueron tomados como una fuerte crítica a su directiva, y en especial al gerente general Rob Pelinka, por lo mismo, se generó la reunión con el agente del jugador, Rich Paul, para aclarar la situación.

Y luego que el representante señalara que "el objetivo principal de LeBron James es seguir siendo un Laker", el propio Rey fue quien tomó la palabra, luego de la derrota de su equipo en el derbi ante Los Angeles Clippers, para dejar bien en claro su postura al respecto.

LeBron lo hace oficial: Se queda en Lakers "mientras pueda jugar"



"Esta es una franquicia con la que me veo. Estoy aquí. Estoy aquí. Me veo estando con la violeta y el oro mientras pueda jugar", afirmó el oriundo de Akron, Ohio, que tiene contrato con los laguneros hasta junio del 2023, para luego aclarar la situación con su primogénito.

"También tengo el objetivo de que, si es posible, ni siquiera sé si es posible, si puedo jugar con mi hijo, me encantaría hacerlo. Eso es lo mejor que podría pasar. Pero eso no significa que no quiera estar con esta franquicia", sentenció LeBron sobre su estancia en los Lakers.