El mal rendimiento que ha tenido Los Angeles Lakers en la presente temporada de National Basketball Association (NBA), comandados en cancha por LeBron James, ha provocado que exploten una serie de rumores sobre movimientos en el plantel.

Nombres como los de Anthony Davis, Russell Westbrook y Patrick Beverley son los que más veces han sonado para ser parte de un intercambio y ser traspasados, con el objetivo de mejorar el equipo y buscar el pase a Playoffs.

Pues bien, un día se le tenía que terminar la paciencia a LeBron James con tantos rumores sobre cambios en los Lakers, y en conferencia de prensa las emprendió contra la prensa por preguntarle al respecto.

LeBron se cansa de rumores de traspasos en Lakers



"No es una pregunta para mí. No tengo idea. Cuando estoy jugando, me presento, me preparo, voy a trabajar y preparo a mis muchachos para ganar un partido de baloncesto. Juego el partido, no estoy en la oficina principal, así que ya veremos", partió señalando el Rey.

Ante la insistencia de los reporteros por conocer su opinión sobre la situación de Lakers, LeBron respondió con molestia que "estoy enfocado en el juego y en nosotros tratando de ganar partidos de baloncesto, especialmente cuando estoy en la cancha. Ve a hacerle esas preguntas a Rob(Pelinka, gerente general)".