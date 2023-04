Está en todo y ya lo veía venir. LeBron James volvió a demostrar que es un fuera de serie y que no a cualquier jugador lo elogia en la NBA. Así se demostró con una premonición que se cumplió en la primera victoria de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies por la primera ronda de los Playoffs 2023.

Los Lakers llegaron a la Postemporada como el séptimo mejor equipo de la Conferencia Oeste y tras jugar el Torneo Play-In. A la regularidad de LeBron y Anthony Davis se unió el surgimiento de un jugador no elegido en el Draft que debutó en los Playoffs por todo lo alto.

Earvin Magic Johnson les había pedido a jugadores como Austin Reaves, Dennis Schroder, D’Angelo Russell, Malik Beasley, Rui Hachimura y Troy Brown Jr. dar un paso al frente para ayudar tanto a LeBron James como a Anthony Davis de cara a ganar la serie de Playoffs contra Memphis Grizzlies. ¡En el Juego 1 empezaron a cumplir!

Los Lakers vencieron a Grizzlies por 128 a 112 puntos el 16 de abril de 2023 en un partido que ni LeBron, ni Davis fueron los máximos anotadores. Hachimura y Reaves fueron las figuras del triunfo con 29 y 23 unidades, respectivamente. Sobre uno de ellos fue la premonición de ‘El Rey’ de la NBA.

En la previa al debut de Los Angeles Lakers en los Playoffs de la NBA 2023, LeBron James respaldó a Austin Reaves con un palito de por medio por preferir a Kobe Bryant y luego de la gran actuación del debutante en la Postemporada, ‘El Rey’ confesó en conferencia de prensa la premonición sobre Reaves que se cumplió en el primer triunfo del equipo californiano contra Memphis Grizzlies.

“A mí no me sorprende. Sabía desde la primera práctica que no iba a ser un jugador doble vía por mucho tiempo y se ganaría un contrato garantizado. Simplemente he estado en el juego el tiempo suficiente para conocer a grandes jugadores de básquetbol con coeficiente intelectual. Conozco el tipo de jugadores que encajan con mi juego. Sabía que Austin sería así de inmediato”, dijo LeBron James sobre Reaves en conferencia de prensa.