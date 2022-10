Para nadie es un misterio que el comienzo de temporada en National Basketball Association (NBA) que han tenido Los Angeles Lakers ha sido para el olvido, para pesar de su máxima figura, LeBron James.

En su 20° campaña como jugador, el Rey está en busca de romper la marca de Kareem Abdul-Jabbar y convertirse en el máximo anotador en la historia de la competición, pero la actualidad no le está acompañando.

Por eso, no son pocos los que piden que LeBron sea traspasado desde Lakers, como el ex entrenador y miembro del Salón de la Fama, George Kahl, quien lo postuló a Denver Nuggets, para que esté en un equipo que pelee el título de NBA; sin embargo, por más que quisiera, no se moverá de Los Angeles, y hay razones reglamentarias para aquello.

¿Puede ser traspasado LeBron esta temporada?



Previo al comienzo de la presente temporada, James firmó una extensión de contrato por dos campañas más con los laguneros, con un salario de $97 millones de dólares, y una opción de jugador para una tercera, y es aquí el punto clave en esta situación.

Producto de este nuevo acuerdo, LeBron no puede ser intercambiado por los Lakers, debido al alza de sueldo en el segundo año de esta extensión que es superior al cinco por ciento, según la normativa vigente en NBA. Sin embargo, será el propio James quien tendrá en sus manos una decisión de este calibre.