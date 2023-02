A pesar de que ya pasó un tiempo desde que LeBron James rompió el récord de Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA, el mundo del baloncesto todavía sigue pendiente de semejante hazaña.

Es que una marca como esa, y sobre todo la del jugador con más puntos, es algo muy importante para la liga y este récord era uno que nadie pensaba que se podía romper. El actual jugador de Los Angeles Lakers habló de ello.

Por primera vez reflexionó de manera sincera sobre lo que significa realmente haber conseguido el primer puesto en la lista de máximos anotadores, explicando que no estaba intentando alcanzarlo y que solo le impactó mucho en un momento especial.

La verdad de LeBron James sobre el récord que le quitó a Kareem

“Literalmente, la única vez que tuve un poco de reflexión fue cuando los Lakers hicieron la publicación en la que estoy con toda mi familia, que el otro día yo también publiqué. Es difícil para mí dejar de mirar eso, porque ver la reacción de Zhuri es increíble. Si tengo un mal día, sé perfectamente a donde ir para arreglarlo”, explicó James, que luego contó la verdad sobre su esfuerzo.

“No estoy feliz de que haya terminado porque no puse mucha presión en mí para eso. No lo estaba persiguiendo, solo estaba jugando, supongo. Sucedió orgánicamente porque he estado disponible, trabajo duro, y me dieron un don que intento poner ahí afuera al servicio de mi franquicia. No fue un alivio de estrés porque no era un objetivo que tenía”, expresó.