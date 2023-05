Finalmente, habrá serie de NBA Playoffs 2023 entre los dos equipos más populares de toda la liga. Los Angeles Lakers y Golden State Warriors lograron la hazaña y LeBron James ya sabe qué deben hacer para detener a Stephen Curry y compañía.

La franquicia de San Francisco tuvo que superar a unos complicados Sacramento Kings que le hicieron un gran favor a los Lakers al cansar a los Warriors: Tuvieron que llegar a un juego 7 para vencerlos y con ayuda de 50 puntos de Curry.

Pero ahora que pasaron, los que esperan del otro lado son los angelinos de LeBron y Anthony Davis. Será un duelo parejo, pero para la mayoría, los favoritos seguirán siendo los últimos campeones.

Es por eso que el nacido en Akron, Ohio, reveló recientemente la clave para poder vencer a esta franquicia azul y amarilla. Y si alguien que sabe, es un jugador como LBJ que los enfrentó en cuatro Finales de la NBA consecutivas.

La clave de LeBron para vencer a los Warriors

De acuerdo al periodista de The Athletic, Jovan Buha, esto dijo LeBron sobre la clave de los Lakers para enfrentarse a los Warriors: “No te puedes equivocar. Te harán pagar. No puedes cometer un error. Es así de simple”, expresó.