Los Angeles Lakers derrotó por 104-101 a Golden State Warriors, en el Juego 4 de semifinales en Conferencia Oeste de NBA Playoffs 2023, y el equipo de LeBron James quedó a un triunfo de avanzar a la Final.

En los 43 minutos que estuvo en cancha, el nacido en Akron, Ohio, fue el máximo anotador de su equipo, registrando 27 puntos (40 por ciento de efectividad), nueve rebotes, seis asistencias y un bloqueo.

Pese a la victoria, y la ventaja que poseen en la serie, LeBron James le hizo un llamado público a sus compañeros en Lakers para evitar que los Warriors les remonten en los próximos juegos de Playoffs 2023, que pueden ser uno o hasta tres.

LeBron y lo que debe hacer Lakers para evitar remontada de Warriors



"Una cosa al respecto, cuando juegas con Golden State, es que no tienes oportunidad para relajarte. No me preocupa que entremos allí cómodos. Simplemente no puedes hacerlo contra Golden State, es imposible", afirmó el Rey.

Es que LeBron conoce la historia, porque los Warriors lograron remontar un 1-3 en Playoffs en las Finales de Conferencia Oeste del 2016, ante Oklahoma City Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook, mismo año donde les ganó el título de NBA.