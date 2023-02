Hasta llegaron a desearle la muerte a él y a su familia. El paso de Russell Westbrook fue bastante complicado por Los Angeles Lakers, ya que, más allá de lo que hizo o dejó de hacer en la cancha, la ‘Nación Laker’ nunca le dio su aprobación. Ahora, tras su salida del equipo californiano en la temporada NBA 2022-23, LeBron James rompió el silencio al respecto.

No es la primera vez que LeBron sale en defensa de Westbrook. En la derrota contra Portland Trail Blazers, del 23 de octubre de 2022, James sostuvo que “ustedes quieren hablar de Russ, pero no estoy aquí para hacer eso. No lo haré, lo he dicho muchas veces, yo no soy así” frente a la insistencia para que diera su opìnión sobre la mala decisión que tomó el base en el momento clutch del partido.

Una vez se dio a conocer que Russell Westbrook dejó a Los Angeles Lakers en un intercambio con Utah Jazz, lo más probable es que se convierta en agente libre, Dave McMenamin, de ESPN, informó sobre la salida del base que “como me dijo una fuente: ‘Sacas a un vampiro del vestuario’. Eso significa que un vampiro chupa la sangre del vestuario y Russell Westbrook sigue adelante”.

Hasta la victoria de los Lakers contra New Orleans Pelicans por 120 a 102 puntos, del 15 de febrero de 2023, la única voz importante del equipo de Los Ángeles que había hablado sobre el intercambio de Westbrook había sido el gerente general Rob Pelinka. Llegó el momento que LeBron rompiera el silencio con una historia en Instagram.

LeBron rompe el silencio sobre Westbrook tras su salida de los Lakers

Mientras que Rob Pelinka sostuvo en una entrevista con el canal SportsNet que “nadie tiene un historial perfecto. Pero cuando sientes que un equipo no está rindiendo como se supone, debes reorganizar las partes”, LeBron James decidió romper el silencio sobre Russell Westbrook tras su salida de Los Angeles Lakers compartiendo una publicación en Instagram que llevaba el mensaje “déjenme decirles a todos quién verdaderamente es Russ para LA” y mostraba cinco fotografías de actos benéficos y dignos de admirar de su excompañero.