Luego de las críticas a Anthony Davis por no entrenar para Los Angeles Lakers, LeBron James rompió el silencio y opinó sobre el tema de moda en la NBA.

Por un momento, quizás minutos o hasta horas, la atención en el mundo de la NBA no estuvo en las Finales. ¿El motivo? Anthony Davis hizo una declaración que sorprendió a la gran mayoría de la hinchada de Los Angeles Lakers. LeBron James opinó al respecto.

Los Lakers no tienen tiempo para perder luego de no clasificar a los NBA Playoffs 2022 y mientras que LeBron madruga a entrenar antes de las cinco de la mañana en las instalaciones del equipo de Los Angeles, Anthony Davis afirmó que no tocaba un balón desde el 5 de abril.

¡Boom! Estalló la polémica en el mundo de Los Angeles Lakers y más cuando el nuevo entrenador, Darvin Ham, señaló que la clave para recomponer el camino es Anthony Davis por encima de LeBron James, pero… ¿Sino se entrena?

Luego de ser clave en las Finales NBA 2020 con un promedio por juego de 25 puntos y 10.7 rebotes, las lesiones afectaron a Anthony Davis y en las últimas dos temporadas (2020-21 y 2021-22) se perdió un total de 78 partidos.

LeBron James opina sobre la falta de entrenamiento de Anthony Davis para Lakers

Las críticas por la falta de entrenamiento de Anthony Davis para Los Angeles Lakers no se hicieron esperar tras declarar que no había tomado una pelota desde el 5 de abril, pero LeBron James salió a respaldarlo con un contundente mensaje: “¡Consíguelo torcer si quieres también! ¡Ya es hora de que te recuerde una vez más por qué es él! ¡Y no puedo esperar a que se desate!”.