En su segundo partido tras volver a jugar en la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA), después de superar un positivo por Coronavirus, el astro LeBron James fue la máxima figura en el triunfo de Los Angeles Lakers, en el Superclásico ante Boston Celtics.

En la victoria de los laguneros por 117-102, el oriundo de Akron estuvo en cancha durante 36 minutos, cerrando con un registro total de 30 puntos (68.4 por ciento de efectividad en tiros de campo), cuatro rebotes y cinco asistencias, con un índice más-menos de +18.

A la hora de explicar cuál fue la clave del triunfo de los Lakers en Staples Center ante los Celtics, LeBron apuntó hacia un aspecto criticado por el medio, pues señaló que "si defendemos a un alto nivel del que sabemos que somos capaces como lo hicimos esta noche, entonces nos damos una buena oportunidad de ganar todas las noches".

El descargo de LeBron James tras ganar a los Celtics



Sin embargo, todavía el Rey tiene una espina clavada contra la liga, y es por los protocolos sanitarios que le tuvieron en cuarentena durante cuatro días encerrado en su casa, algo que dejó en claro cuando le preguntaron cómo se sintió en comparación con lo vivido ante Los Angeles Clippers, el pasado viernes.

"No me sentí muy bien al entrar en ese juego porque me pusieron en confinamiento solitario. Entonces esa fue la razón principal de eso. Para mí, realmente no creo en muchos días intermedios, sea cual sea el caso. Esa es solo mi forma de pensar. Creo que cuando piensas en pensamientos negativos, energía negativa, simplemente se infiltra en tu mente. Soy más joven que nunca", espetó James.