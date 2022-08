Se vienen días decisivos para el futuro de LeBron James en Los Angeles Lakers. ‘El Rey’ pasó a ser elegible para una extensión de contrato de 2 años y $97 millones de dólares, pero este rumor no le va a caer nada bien al ‘Rey’. Anthony Davis podría salir del equipo.

Los Lakers vienen de una temporada en la que no clasificaron a Playoffs y sin ningún refuerzo estrella, el hecho de no tener un equipo contendiente al título terminaría siendo el escenario que le abriría las puertas a la salida de James y... ¿También de Davis?

Anthony Davis pasó de ser uno se los dos jugadores más importantes en el título de la NBA 2020, el otro fue LeBron James, al promediar por juego 27.7 puntos y 9.7 rebotes en aquellos Playoffs a perderse 42 partidos por diferentes lesiones en la temporada 2021-22.

Según Sean Deveney, del portal Heavy.com, LeBron ha invertido mucho en que Davis juegue en Los Angeles Lakers, así que la única forma en la que se llegaría a pensar en un intercambio para salir de ‘La Ceja’ sería en el escenario hipotético que James ya no sea jugador del equipo californiano.

¿LeBron James se enojará? Lakers estaría pensando en salir de Davis

“Hay algunos en esa organización a los que no les importaría ver qué pueden traer por A.D., pero no lo harían con LeBron allí. Sin embargo, llegas a 2024 y tal vez las cosas cambien. Los Lakers tienen Anthony Davis por dos años más seguro, y solo pueden esperar que se mantenga saludable. Pero después de eso, tienen que pensar, ¿este tipo es realmente nuestro futuro? No puede quedarse en el suelo. Y tiene que pensar, ¿quiero estar aquí sin LeBron? Es por eso que los Lakers no quieren renunciar a esas futuras selecciones”, publicó Sean Deveney, del portal Heavy.com.