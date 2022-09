Los Angeles Lakers no revolucionaron la temporada baja para la NBA 2022-23 y a la espera de saber si Russell Westbrook será intercambiado, el refuerzo de más renombre fue Patrick Beverley. Todo parece indicar que el equipo liderado por LeBron James tendría un plan para firmar a Kyrie Irving.

Según informó Marc Stein, insider de la NBA, LeBron tendría el deseo de volver a jugar con Irving y en medio de las negociaciones por renovar contrato ese habría sido uno de los pedidos de James de acuerdo al portal The Athletic. Sin embargo, esto no se podría dar en la temporada 2022-23.

Kyrie Irving decidió ejercer la opción jugador para ganar más de $36.5 millones de dólares y jugar un año más en Brooklyn Nets antes de convertirse en agente libre. Justamente este escenario es el que estaría esperando Los Angeles Lakers para juntarlo con LeBron James.

LeBron e Irving jugaron juntos por tres temporadas en Cleveland Cavaliers, llegaron a tres Finales y ganaron el título de la NBA 2016. Cuando James tuvo a Kyrie a su lado promedió por juego 25.5 puntos, 7.8 asistencias y 7.4 rebotes en 183 partidos. Las maravillas que harían en los Lakers.

¿LeBron James se ilusiona? El plan de Lakers para firmar a Kyrie Irving

No es casualidad que Los Angeles Lakers no hayan ido por una estrella en la temporada baja NBA 2022-23, ya que Michael Scotto, del portal Hoops Hype, sostuvo que el plan para firmar a Kyrie Irving es mantener disponible la mayor cantidad de espacio en el tope salarial y no traer de regreso ningún salario a largo plazo después de este año. De esta manera, el equipo californiano tendría el escenario perfecto para ver al base junto a LeBron James desde la campaña 2023-24.