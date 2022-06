Gracias a la increíble actuación de Stephen Curry con Golden State Warriors en las Finales de la NBA 2022, LeBron James no pudo evitar llenar de halagos a su colega.

Cuando ve a alguien hacer historia, LeBron James es el primero en reconocerlo. Eso mismo hizo este viernes durante el cuarto juego de las Finales de la NBA 2022, donde gracias a Stephen Curry, Golden State Warriors empató la serie ante Boston Celtics.

James ha seguido de cerca las Finales y suele comentar sus opiniones en su cuenta de Twitter. Fue inevitable que lo haga luego de la actuación histórica de Steph. El Rey tuvo su cuota de duelos ante Curry y sabe mejor que nadie lo bueno que es dentro de la cancha.

Con 40 minutos y arrastrando una lesión en el tobillo derecho del juego anterior, el chef cocinó a sus rivales con 43 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias. Un doble-doble que justamente lo sumó a un récord obtenido por Bron y Michael Jordan en las NBA Finals.

LeBron y sus halagos para Stephen Curry

Luego de admitir que de los equipos en Playoffs, le gustaría jugar en los Warriors por Curry, comenzó por twittear un "Steph está LOCO", seguido de un emoji de un cocinero, por el apodo del base. Pero después, respondió un tweet de Dwyane Wade, donde da su opinión.

"Todos siguen hablando sobre lo que Steph no es. Hablemos de lo que si es. ¡Un mal señor!", expresaba D-Wade, a lo que James le respondió: "¡Hechos! "Ellos" intentarán hacer todo lo que esté a su alcance para no reconocer simplemente cuán DIFERENTE es él. Es raro y raro, no es querido ni apreciado", expresó.