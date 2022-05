Luego de una devastadora temporada en la National Basketball Association (NBA), donde el equipo fracasó en su intento de llegar a los Playoffs, ahora Los Angeles Lakers deben recalcular y ver qué movimientos hacer para volver a ser un equipo contendiente.

El plan de juntar a Russell Westbrook con LeBron James y Anthony Davis fue un gran fallo. El base no encajó para nada con James, que necesita de tiradores para poder florecer en el ataque. Además, la defensa fue uno de los puntos más bajos en general.

De esta forma, la primera jugada fue la de despedir a Frank Vogel, el entrenador. Mientras se busca uno nuevo, lo más probable es que los Lakers intenten mover a Westbrook, y aunque su valor es muy bajo, la estrella que llegue a cambio podría ser desde la agencia libre.

La estrella que podría llegar a los Lakers

Primero apareció el papá del ex base de Los Angeles y ahora en Chicago Bulls, Lonzo Ball. LaVar siempre polémico, declaró en The ReKap que Zach LaVine no quiere estar más en los Bulls e intentará irse en la agencia libre. ¿Su destino más probable? Lakers.

Pero un reporte de K.C. Johnson, periodista de NBC Sports, avala lo que dijo LaVar. De acuerdo a Johnson, la extensión de LaVine ya no es muy segura como antes. Su entrevista tras la derrota en Playoffs y los rumores alrededor de la liga lo tienen fuera de Chicago.