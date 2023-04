Tras la derrota ante Los Angeles Clippers, el equipo lagunero ya no depende de sí mismo para meterse entre los seis primeros puestos a la Postemporada. Deberá usar la calculadora.

Un golpe durísimo en sus pretensiones de meterse directamente en los Playoffs 2023 de National Basketball Association (NBA) sufrió LeBron James y Los Angeles Lakers, tras la derrota en el derbi ante Los Angeles Clippers de Russell Westbrook.

A pesar de que el nacido en Akron, Ohio, fue el máximo anotador de la franquicia oro y púrpura en el lance, aportando con 33 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, su equipo cayó por 118-125.

De esta manera, LeBron y los Lakers ya no dependen de sí mismos para clasificar de manera directa a NBA Playoffs 2023, pues tendrán que estar atentos a lo que hagan Clippers y Golden State Warriors de Stephen Curry, además de usar la calculadora.

LeBron depende de Curry y Westbrook para entrar en Playoffs



La cosa es así. Los laguneros se ubican séptimos en la Conferencia Oeste, con récord de 41 triunfos y 39 derrotas, quedando a un partido de ambos rivales. Entonces, ¿qué necesita para entrar y evitar el Play-In?

Primero y fundamental, los Lakers están obligados a ganar sus últimos dos partidos, es decir, ante Phoenix Suns de Kevin Durant y Utah Jazz, además de esperar que ni Clippers ni Warriors ganen el par de juegos que le restan, y no sólo eso, también estar pendiente de que New Orleans Pelicans, tampoco sume triunfos. Difícil, mas no imposible.