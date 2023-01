LeBron James y la decisión sobre el equipo donde terminaría su carrera en NBA: No será Cleveland Cavaliers

Con 38 años a cuestas, hasta es normal que se comience a hablar dentro de la National Basketball Association (NBA), de cuándo es que finalmente LeBron James, actual figura de Los Angeles Lakers, decida retirarse del baloncesto y la competición.

Sin embargo, teniendo muy al alcance la opción de convertirse en el máximo anotador en la historia, superando a Kareem Abdul-Jabbar, además de poder juntarse dentro del campo con su hijo mayor Bronny, que llegaría a la liga en el Draft 2024, dar una fecha exacta sería jugar a la suerte.

Por lo pronto, desde el propio LeBron y su entorno más cercano no han querido dar plazos; sin embargo, el periodista Zach Lowe, de la cadena ESPN, aseguró que ya habría una sentencia respecto de en qué equipo le gustaría retirarse de la NBA, descartándose su primer cuadro, Cleveland Cavaliers.

La decisión de LeBron sobre dónde terminará su carrera en NBA



"Sigo escuchando que quiere quedarse con los Lakers. Él quiere terminar su carrera con los Lakers. Sin embargo, sus comentarios deben interpretarse como que su paciencia no es infinita y si esto es solo un pantano continuo de pérdidas, tal vez eso cambie. Pero si me obligas a apostar, igual apostaría a que terminaría su carrera con los Lakers. Y me sentiría bastante confiado en eso", afirmó el reportero.

Así las cosas, y pese a que los rumores apuntan a la posibilidad de cambiar de aires dentro de la NBA, si es que esta temporada, los Lakers no logran clasificar a Playoffs, LeBron no quiere moverse de Los Ángeles, incluso si su hijo Bronny se convierte prontamente en su rival.