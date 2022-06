Hay un hecho que es indesmentible, y es que LeBron James está entrando en su último año de contrato con Los Angeles Lakers, con un salario de $44.4 millones de dólares, y tras esta temporada de la National Basketball Association (NBA), a menos que haya un cambio, se convertirá en agente libre sin restricciones.

Hasta ahora, no existe certeza respecto de cuál será el futuro del Rey, sin embargo ya está rondando una especie de teoría conspirativa que le involucra y que provocaría, el próximo año, su salida de la franquicia oro y púrpura, con un particular próximo destino.

El encargado de revelar esta situación es Brian Windhorst, periodista de la cadena ESPN, quien aseguró en el programa Get Up que, siempre y cuando los Lakers repitan la magra campaña que hicieron en NBA 2021-22, LeBron tomaría sus maletas y regresaría hasta Cleveland Cavaliers. Y a las pruebas se remite.

La "teoría conspirativa" sobre el futuro de LeBron en 2023



"Si quieres tener una teoría de la conspiración, mira los movimientos de los Cavs en las próximas dos semanas; si los Cavs no retienen a Collin Sexton. Y no amplían Caris LaVert, que son dos cosas en su menú de opciones... si dejan abierto su espacio en el tope salarial en 2023, es algo interesante para reflexionar. Sólo mantén un ojo en eso", afirmó el reportero.

Auque esa teoría no tiene tantos adeptos, como es el caso de Chris Broussard, que en el programa First Things First manifestó sobre esta opción para LeBron que "no será lo mismo. Realmente no lo será. El equipo será muy bueno porque tiene muchos jugadores jóvenes y agradables".