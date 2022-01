La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) todavía no ha sido positiva para Los Angeles Lakers, y mientras que los problemas están en muchas partes y personas, uno de los que más recibe la culpa por el mal año es Russell Westbrook.

Russ llegó desde Washington Wizards y la franquicia angelina pensó que podría ser una pieza importante en el Big-3 que conformaría con Anthony Davis y LeBron James. Hasta ahora, James es el único que ha jugado como una verdadera estrella. Davis, por otra parte, está lesionado hace un mes, pero se espera su regreso para finales de enero.

Mientras tanto, el restante es Westbrook que hasta ahora promedia 18.7 puntos, 8.1 rebotes y 8 asistencias, pero con un preocupante porcentaje de efectividad en tiros de campo (43.8%) y en triples (29.1%). El tiro todavía es algo que no ha podido corregir.

La otra estadística muy alarmante eran las pérdidas. Aunque solo promedia 4.3 por juego, algo bajo para sus estándares, sigue siendo mucho para tener 8 asistencias de promedio, y ha tenido partidos en los que regalarle el balón al rival ha sido un problema.

Russell Westbrook muestra mejoría con Lakers

Sin embargo, durante los últimos cinco partidos, donde Los Angeles tiene una marca de 2-3, The Brodie ha mejorado significativamente, reduciendo sus pérdidas a 0.8 por juego, con tres de ellos con cero turnovers. Aunque Lakers siga perdiendo, ya no es por su culpa, o al menos no es el factor principal como lo solía hacer.