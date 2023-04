Cumplió con su palabra. Pese a que durante la presente temporada de National Basketball Association (NBA) parecía una opción lejana, finalmente LeBron James se metió con Los Angeles Lakers en los Playoffs 2023.

En la segunda aparición en su carrera en un Play-in clasificatorio, el orgullo de Akron, Ohio, se despachó con un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes, para llevarse la victoria, en prórroga, por 108-102 ante Minnesota Timberwolves.

Luego de conseguir el pase con los Lakers a NBA Playoffs 2023, donde enfrentarán en primera ronda a Memphis Grizzlies, LeBron lanzó una amenaza a sus rivales y la competencia, afirmando que viene por el premio mayor.

La amenaza de LeBron tras clasificar a Playoffs



"Siempre trato de ponerme en situaciones para poder ganar el campeonato. Eso no ha cambiado para mí desde el 2006 o 2007. Mi mentalidad todos los años es ganar el campeonato y he sido exitoso en cuatro ocasiones", partió señalando el Rey.

En la misma línea, LeBron agregó que "no solamente me pongo en posiciones de ganar el campeonato, si no que también lo he logrado. Espero que este año sea uno de esos que podamos ejecutar y ganar. La verdad que todos los años son muy difíciles porque hay grandes equipos y jugadores".