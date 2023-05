LeBron James elevó una de las características principales del juego de Los Angeles Lakers, la cual aseguró que no se detendrá in importar el rival que esté en frente.

LeBron a Warriors de Curry sobre arma de Lakers: 'No se detiene sin importar contra quién juguemos

Las Semifinales de Conferencia Oeste están que arden entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, dos titanes de su división que buscan otro título con ansias, en especial LeBron James y Stephen Curry, leyendas de la National Basketball Association (NBA).

La serie está igualada a un compromiso de cara al Juego 3, donde por primera vez se medirán sobre los tabloncillos del Cryto.com Arena en esta Postemporada, y ante ello, 'Bron ha dejado claro cuál es una de sus ventajas, la cual intentará demostrar nuevamente en cancha.

Perder por 27 puntos de diferencia puede hacer pensar a cualquier que ha sido un duro golpe para los angelinos. Sin embargo, el cuatro veces campeón de la NBA al servicio de los californianos no piensa así, e irán a por todas en casa.

LeBron advierte a Warriors

Para el camiseta 6, una de las armas principales de Lakers es la sólida defensa, la cual no debe ser juzgada por el reciente partido perdido por casi 30 unidades de diferencia. Desde la fecha límite de cambio han sido una de las mejores defensas, y de hecho, son la segunda mejor entre los equipos restantes en Playoffs.

“Seguimos siendo el mejor equipo defensivo de la liga, si no uno de ellos. Así que eso no cambia. Eso es en lo que colgamos nuestros sombreros. Eso no se detiene sin importar contra quién estemos jugando”, sentenció LeBron en conferencia de prensa postpartido.