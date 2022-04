Una de las temporadas regulares más decepcionantes en la historia de la National Basketball Association (NBA) fue la que tuvieron Los Angeles Lakers en 2021-22. Sus fanáticos creían que podían hasta ganar un anillo; pues ni a los Playoffs llegaron.

Cuando hicieron el intercambio con Washington Wizards para obtener a Russell Westbrook, pensaron que juntando al base con LeBron James y Anthony Davis era una gran idea. Lamentablemente, jamás rindieron como todos esperaban, fue un trío fallido.

Ahora tienen que esperar a ver si Russ decide ejercer la opción de jugador que tiene en su contrato, algo muy probable que haga, para poder decidir si intentarán nuevamente con el Big-3, o lo usarán como ficha para obtener otras armas para rodear a Bron y AD.

En un artículo de The Athletic, el periodista y también insider de la franquicia, Jovan Buha, reveló según su propia información si el equipo que busca entrenador se quedará o no con The Brodie tras el fiasco que fue la pasada campaña:

Lakers y la decisión sobre Russell Westbrook

"La pregunta de un millón de dólares: ¿Se liberarán los Lakers de Russell Westbrook en esta temporada baja?", reveló el periodista que le preguntaron en Twitter. "La respuesta de un millón de dólares: Si", respondió Buha de manera contundente.