La temporada regular NBA 2022-23 terminó para Los Angeles Lakers con un jugador revelación que será clave en las dos opciones que tiene el equipo californiano para clasificar los Playoffs 2023. Sin embargo, apenas acabe la Postemporada este basquetbolista será agente libre restringido y la franquicia liderada por LeBron James podría perderlo por US$98 millones.

No fue elegido en el Draft 2021 y terminó jugando como titular con LeBron en los Lakers. Austin Reaves se ganó el cántico de MVP en el mismismo estadio del equipo de Los Ángeles, Crypto.com Arena, y terminó su segunda temporada en la NBA con un promedio por juego de 13 puntos y el partido con la mayor anotación (35) de su carrera.

Los Angeles Lakers decidió firmar a Reaves como agente libre no seleccionado en el Draft con un contrato por dos años y no tres a partir del 2021. Esto quiere decir que lo máximo que el equipo californiano le puede dar a su jugador revelación es un vínculo por cuatro temporadas y US$50.8 millones bajo la excepción de nivel medio que no paga impuestos. Entonces, ¿LeBron James lo pierde por US$98 millones de dólares?

Según el portal Clutch Points (Puntos), un equipo que tenga al menos US$24 millones de espacio en el tope salarial como Charlotte Hornets, Orlando Magic, Detroit Pistons y San Antonio Spurs, podría ofrecerle a Austin Reaves un contrato por cuatro años y US$98 millones. Lakers podría igualar la oferta, ya que el compañero de LeBron se convertirá en agente libre restringido, pero tendrían que empezar a pagar impuesto de lujo.

¿LeBron lo pierde por US$98 millones? Lo que quiere la revelación de Lakers

Austin Reaves dijo en el podcast Point Forward (Apuntar hacia adelante) de Andre Iguodala que “cualquiera que diga que no jugamos el juego por dinero está mintiendo. Quiero ganar tanto dinero como pueda y tener el mayor éxito posible sin importar dónde esté”. Se encendieron las alarmas en Los Angeles Lakers, pero... El compañero revelación de LeBron James aclaró lo que quiere para su futuro en la NBA.