El buen momento de Los Angeles Lakers no para en la recta final de la temporada NBA 2022-23 luego de ponerse cada vez más cerca de las posiciones de clasificación directa a los Playoffs de la NBA 2023. Sin embargo, no todo fue alegría en la victoria contra Houston Rockets porque D’Angelo Russell tuvo que salir del partido.

¿LeBron James lo pierde por lesión? Los Lakers vencieron a Rockets por 134 a 109 puntos el 2 de abril de 2023 con un Anthony Davis que fue la figura al anotar 40 puntos y un LeBron James que logró un nuevo récord único en la historia de la NBA. Russell apenas jugó 14 minutos y no terminó el juego por una molestia física.

La segunda etapa de D’Angelo Russell ya recibió la bendición de LeBron James y con un promedio por juego de 17.1 puntos y 6.3 rebotes se ganó un lugar en la alineación titular que tiene a Los Angeles Lakers peleando por clasificar de manera directa a los NBA Playoffs 2023.

De un momento a otro, Russell no apareció para la segunda mitad y se encendieron las alarmas por un dolor en el pie izquierdo. Sobre todo, porque a los Lakers le quedan cuatro juegos en la temporada regular contra Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns y otra vez Jazz el 4, 5, 7 y 9 de abril, respectivamente. ¿Qué le pasó a D-Lo? Bolavip te lo cuenta.

El DT de Lakers explicó por qué D-Lo salió del último partido del equipo

En la previa al juego Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz del martes 4 de abril a las 21:00 ET, D’Angelo Russell volvió aparecer en el reporte de lesionados en un estado “probable” por tener dolor en el pie izquierdo. Sin embargo, el entrenador Darvin Ham explicó por qué D-Lo salió del juego vs. Houston Rockets y dio un parte de tranquilidad. LeBron James no lo pierde por lesión.