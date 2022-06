Una vez, la relación era conflictiva, hoy parece que ambos están dispuestos a jugar juntos una vez más en la NBA. LeBron James y Kyrie Irving podrían ser unidos por el destino de nuevo. Pero en esta ocasión sería en Los Angeles Lakers, y no en Cleveland Cavaliers.

La oportunidad no hubiese surgido de no ser por los problemas que tiene Irving en Brooklyn Nets. A pesar de su gran amistad con Kevin Durant, la gran razón por la que se unió en un principio a la franquicia, los últimos reportes indican que el jugador no quiere seguir más allí.

Esto no le puede venir mejor a LeBron, Anthony Davis y los Lakers en general. Se encuentran en un momento complicado, luego de la decepcionante temporada que tuvieron, donde ni siquiera alcanzaron los Playoffs. Ahora, la posible llegada de la figura esperanza a sus fanáticos.

Lakers, únicos interesados en Irving

De acuerdo a Kristian Winfield, periodista de New York Daily News, el campamento de Irving recibió permiso de los Nets para hablar con otros equipos y buscar potenciales paquetes para un sign-and-trade. Es decir, firmar con Brooklyn solo para ser traspasado de inmediato.

Lo interesante es que, de acuerdo a Sam Amick de The Atheltic, LeBron estaría abierto a la posibilidad de que llegue Kyrie. Y justamente los Lakers son el único equipo en estos momentos que persigue al base, aunque informa Adrian Wojnarowski, de ESPN, que sus paquetes de intercambio actuales no interesan a los Nets.