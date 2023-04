Una rivalidad que podría tener un nuevo capítulo en los Playoffs de la NBA 2023. Los Angeles Lakers logró un triunfo histórico contra Memphis Grizzlies en el Juego 4 de primera ronda y LeBron James fue clave con un tiro en el clutch. 'El Rey' se acordó de Golden State Warriors y Stephen Curry de la manera menos pensada.

Por las tribunas del estadio Crypto.com Arena empezaba a bajar la tensión y el nerviosismo porque los Lakers perdían por dos puntos a tan solo 6.7 segundos para el final del partido. LeBron tomó el balón y decidió penetrar hacía la pintura mientras Xavier Tillman corría a marcarlo. No iba a ser fácil porque el Jugador Defensivo del Año estaba a punto de aparecer.

Los 2.08 metros de estatura de Jaren Jackson Jr. aparecieron en el camino de LeBron James, pero el tiro fue tan bueno que superó la altura del salto del jugador de Memphis Grizzlies y empató el partido. A tiempo extra y el equipo californiano terminaría llevándose la victoria por 117 a 112 puntos.

LeBron se acordó de Warriors de la manera menos pensada en los Playoffs

“Trabajo en diferentes paquetes de bandejas. El nivel 1 es una bandeja justo debajo del borde, la colocas fuera del vidrio. El nivel 2 es el medio del vidrio, el medio del cuadrado. El nivel 3 es la parte superior del cuadrado. Trabajamos en eso dependiendo del bloqueador de tiro. He tenido momentos en los que he podido sacar esas bandejas altas. No es la primera vez que lo hago”, dijo LeBron James sobre su tiro clutch con Los Angeles Lakers y estaba a punto de acordarse de Golden State Warriors.

De no ser porque Stephen Curry y los Warriors le ganaron tres de las seis Finales que LeBron ha perdido hasta la NBA 2023, el legado de Bron sería mucho más amplio. Justamente en la final de 2017, James realizó una jugada muy similar a su tiro clutch contra Memphis Grizzlies en el Juego 4 de Playoffs 2023 y de esta manera se acordó de Kevin Durant y Golden State.