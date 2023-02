Todo apuntaba a que el dúo que supo remontar por primera vez en la historia unas Finales NBA tras ir 1 – 3 abajo se iba a reencontrar. En esta ocasión, LeBron James y Kyrie Irving iban a jugar en Los Angeles Lakers, pero apareció un nuevo enemigo para ‘El Rey’. Se reveló por qué el base no firmó con el equipo californiano.

Tal era el deseo de Irving por jugar en la franquicia de Los Ángeles que Brian Windhorst, de ESPN, sostuvo que “la historia de Kyrie para los Lakers no ha terminado. Lo pueden fichar este verano”. Incluso, sigue el rumor a pesar que el base estrella ya juega en su nuevo equipo, Dallas Mavericks, durante la temporada NBA 2022-23.

LeBron James no tuvo ningún problema en manifestar en público la frustración que sintió al ver que Los Angeles Lakers no pudo contratar a un jugador como Kyrie Irving que los hubiese hecho contendientes al título de la NBA. Todo tiene una justificación.

Brooklyn Nets le habría pedido a los Lakers a Russell Westbrook, Austin Reaves, Max Christie y los picks de primera ronda del NBA Draft 2027 y 2029. Un intercambio que el equipo de Los Ángeles no estuvo dispuesto a realizar ni por LeBron. De todas formas, el nuevo enemigo del ‘Rey’ no lo iba a permitir.

Según Marc Stein, del boletín de noticias La línea Stein, Joe Tsai, el dueño de Brooklyn Nets, se planteó como objetivo no permitir que Kyrie Irving firmara con Los Angeles Lakers. Ahora todo tiene sentido y más cuando Rob Pelinka, gerente general del equipo californiano, reveló por qué el base estrella de la NBA no volvió a ser compañero de LeBron James.

“Hacer intercambios es muy parecido al mercado inmobiliario de Los Ángeles. No puedes comprar casas que no están en la lista. Lo último que quiere hacer en el mercado inmobiliario es pagar de más o gastar todo su tiempo y energía en una casa que alguien no quiere vender”, le dijo Rob Pelinka a Greg Beacham, de la agencia de prensa AP, sobre Kyrie Irving.