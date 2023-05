El entrenador de Los Angeles Lakers ha revelado en qué aspecto del juego no pueden fallar, siendo clave para ganar el Juego 3 ante Golden State Warriors. LeBron y Davis, atentos a ello.

LeBron y Davis, atentos: Darvin Ham reveló dónde no puede fallar Lakers

Los Angeles Lakers atraviesa una dura prueba, exigente y complicada ante Golden State Warriors en las Semifinales de Conferencia Oeste de la NBA, en su lucha por conquistar otro campeonato de la mano de LeBron James y compañía.

La batalla no será nada sencilla, pues en frente figura el actual campeón y MVP de Las Finales, Stephen Curry, junto a su poderoso equipo de la Bahía. Sabiendo la magnitud de la llave, Darvin Ham está consciente de lo poco que puede fallar ante ellos.

Justamente, el entrenador del quinteto californiano ha revelado luego de la victoria en el Juego 3, el aspecto en el que sus muchachos "no tienen permitido" fallar, pues se trata de algo que pueden controlar sobre los tabloncillos norteamericanos.

Prohibido fallar

En conferencia de prensa postpartido, Darvin Ham aseguró que los disparos de sus muchachos no se pueden controlar. “No podemos controlar si los tiros entran o no", afirmó antes de decir donde tienen control absoluto, y por ende, no deben fallar allí.

"... Pero la defensa, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra competitividad de ese lado del balón, eso es algo que puedes acertar todas las noches. Es lo que podemos controlar”, sentenció Ham. De esta manera, queda claro el escenario para Lakers: darlo todo en defensa, prohibido fallar allí.