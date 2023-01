Los Angeles Lakers batalla con todo para obtener cada victoria en la presente temporada de la NBA, esencial para que la tropa de LeBron James y Anthony Davis pueda batallar por entrar en puestos de clasificación a Playoffs.

Otra eliminación en ronda regular sería devastadora para los californianos, por ello, cada derrota duele y cada triunfo suma. Recientemente, los angelinos se midieron ante Boston Celtics en un partido que pudo terminar en favor de ellos, pero no fue así.

Una jugada sobre LeBron James marcó la sentencia de tiempo extra que desarrolló una "segunda vida" para Jayson Tatum y compañía, quienes se quedaron con la victoria con pizarra de 125-121.

LeBron James y Anthony Davis, furiosos

LeBron se dispuso a realizar un canasto final que fue evitado por Tatum con falta, pero los árbitros no lo vieron así, por ende, dos tiros libres pudieron darle el triunfo a Lakers sobre el final del tiempo reglamentario.

Ante la polémica, tanto el camiseta 6 como 'AD' se pronunciaron al respecto. "No lo entiendo, no veo que esto le pase a alguien más", afirmó LeBron para luego colocar en Twitter: "Esa duele mucho, no lo entiendo", expresó.

“Fue una mierda. Es inaceptable. Te garantizo que no le pasará nada al árbitro. Nos engañaron esta noche, honestamente. Inaceptable, para ser honesto. Los árbitros fueron malos. Fueron malos esta noche", sentenció Davis.