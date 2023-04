El dúo Luka Doncic y Kyrie Irving sigue sin funcionar en la temporada NBA 2022-23 y tan inesperados han sido los resultados que Dallas Mavericks salió de las posiciones de clasificación directa a los Playoffs y ahora lucha por poder ingresar al Torneo Play-In en búsqueda de uno de los dos últimos cupos a la Postemporada.

Pase lo que pase al final de la temporada 2022-23, los Mavericks terminarán con más derrotas que victorias cuando Irving y Doncic jugaron juntos. Mientras que Luka tiene contrato hasta la campaña 2026-27, Kyrie se convertirá en agente libre cuando acabe la presente temporada en el caso de no firmar un nuevo contrato con Dallas. ¡LeBron James ya lo quiso para Los Angeles Lakers!

Cuando se dio la noticia bomba que Kyrie Irving no iba a los Lakers porque había sido intercambiado a Dallas Mavericks, LeBron James le concedió una entrevista a ESPN y dejó más que claro que quiso a su excompañero para el equipo de Los Ángeles. ¿Lo volverá a intentar si el base estrella se convierte en agente libre?

“Definitivamente, decepcionado. No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso. Alguien con el que sé que tengo gran química en la cancha que, en mi opinión, pueda ayudarte a ganar campeonatos”, le dijo LeBron a ESPN sobre Irving. ‘El Rey’ podría tener otra oportunidad de volver a jugar con Kyrie en la NBA.

La decisión que Irving tomaría con Mavericks al final de la temporada NBA

Según informó Chris Haynes, del portal Bleacher Report, fuentes le dijeron que la intención de Dallas Mavericks es volver a firmar a Kyrie Irving a pesar del bajo rendimiento deportivo que han tenido en la temporada 2022-23. Pero... ¡Un momento! El mismo reportero sostuvo que la decisión del base sería llegar a la agencia libre al final de la presente campaña. ¿Los Angeles Lakers y LeBron James vuelven a ir por él?