La novela más larga de la National Basketball Association (NBA) sigue sumando capítulos y no parece tener un haber un fin a la vista en el horizonte. Philadelphia 76ers continua su temporada sin una de sus estrellas, el fastidiado y enojado Ben Simmons.

Desde que tuvo esos feos partidos de Playoffs en la serie que perdieron ante Atlanta Hawks, todo se fue por la borda. Los fans de los Sixers dejaron de apoyarlo y el australiano decidió no jugar más para la franquicia y exigir un traspaso que todavía no llegó.

De esa forma, comenzó una batalla legal entre el equipo de la ciudad del amor fraternal y el base. Mientras él no iba a entrenar, Philadelphia lo multaba. Así, durante meses, y la historia suma, en este caso, a un jugador como Isiah Thomas que opina al respecto.

Thomas, leyenda de Detroit Pistons, cree que el equipo le soltó la mano y no lo defendió luego de los Playoffs, cuando debían hacerlo. Allí, en conferencia de prensa, el coach Doc Rivers dijo que no sabía si Simmons podía ser el base de un equipo ganador, y Joel Embiid también le tiró algo de responsabilidad por la derrota.

Isiah Thomas, del lado de Ben Simmons

"Lo expusieron. Esto es lo que pasó. Él tuvo un mal momento, tuvo unos malos momentos en Playoffs. Lo que tu coach y tu organización deben hacer en tus malos momentos es protegerte. Ellos no deben soltarte la mano y exponerte. Cuando Shaq tiraba 4-18 desde la línea, yo no escuchaba a Phil Jackson exponiéndolo", manifestó el base Salón de la Fama en The Big Podcast with Shaq.