Mientras Golden State Warriors se encuentra en el medio de la lucha por mantenerse en los puestos de Playoffs en la temporada NBA, Stephen Curry y compañía se pierden el lujo de tener a una de sus grandes figuras.

El equipo que tiene actualmente en su poder el título de campeón no cuenta con uno de los jugadores más importante en aquel campeonato. Uno de sus titulares está hace un buen tiempo fuera, y la razón es misteriosa: Solo se sabe que es por un tema personal y familiar.

Este es Andrew Wiggins, el alero canadiense que apenas llegó hace una temporada desde Minnesota Timberwolves, pero rápidamente se transformó en una pieza esencial del plantel de Steve Kerr. Bob Myers, GM de la franquicia, intentó calmar a los aficionados.

“No he oído nada en el sentido de que no vaya a volver. Hay especulaciones al respecto, pero no me han dicho 'oye, mira, no voy a volver'. Nadie me ha dicho eso. Tenemos que respetarle a él, a su vida y a su intimidad”, dijo el ejecutivo en la radio 95.7 The Game. Sin embargo, un reporte también alarma a los fans.

Wiggins no volvería con Warriors

De acuerdo al periodista Colin Cowherd, de The Volume Sports, Andrew Wiggins no volvería a jugar en la temporada NBA con Warriors. “Anoche me dijeron que Andrew Wiggins probablemente no regrese para la temporada”, expresó.