La serie de NBA Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies tiene un condimento picante que se debe al duelo personal entre LeBron James y Dillon Brooks que empezó en el juego 2.

Luego de una victoria de los Lakers en el primer encuentro, llegó la primera polémica al final del segundo, cuando Memphis se iba victorioso. Brooks y James cruzaban palabras, y tras el partido, el alero de 27 años llamaba “viejo” a LeBron.

Así, comenzaba una pequeña rivalidad de cara al tercer partido que se jugó este sábado en el Cyrpto.com Center de Los Angeles. Un estadio que abucheó a Brooks y que le hizo sentir la presión, al punto que terminó siendo expulsado por una falta flagrante dos contra El Rey.

Antes del encuentro que se llevaron los Lakers por 111 a 101 para ponerse 2-1 en la serie, se vio un cruce de palabras entre ambos jugadores. James dijo que, “no fue privado, porque todo el mundo lo captó, todo el mundo lo vio. No tiene nada de privado. Es muy, muy público. Me gusta así”, pero no reveló cuáles fueron sus palabras.

Lo que LeBron le dijo a Brooks

Ahora, de acuerdo a Tim MacMahon, reportero de ESPN, Brooks reveló este domingo tras la práctica de su equipo qué le dijo LeBron antes del juego. “Solo me dijo su cumpleaños”, confesó.