Del odio al amor solo hay un paso. La serie de primera ronda de los NBA Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies está cargada de una alta dosis de picante luego del trash talk (charla basura) que tuvo LeBron James con Desmond Bane en el partido del 9 de enero de 2022. Ahora, parece que se reconciliaron.

A LeBron no le gustó que Bane le hablara de más en la victoria de los Grizzlies por 127 a 119 puntos y no dudó en decirle al compañero de Ja Morant que “esta fue la última vez, amigo, esta fue la última vez, esta fue la última vez que me faltaron el respeto. No me estoy relajando. No estás jugando, estás hablando mierda. Esta es la última maldita vez que voy a decirlo. Empiezas a hacer un par de tiros, luego empiezas a hablar mierda. A la mierda, yo no juego esa mierda".

Dillon Brooks también le sumó tensión a la previa del duelo Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies y sostuvo que “no me importaría enfrentar a LeBron en una serie de siete juegos. El legado está ahí. Es la primera vez que regresamos a los Playoffs, noquearlo de inmediato en la primera ronda nos probará bien”. Sin embargo, James, por ahora, decidió responder con la oferta de un regalo para uno de los compañeros de Ja Morant.

Desmond Bone sufrió una lesión en el dedo gordo del pie derecho al inicio de la temporada NBA 2022-23 por lo que tuvo que buscar un calzado adecuado. El jugador de Memphis Grizzlies llegó a las famosas zapatillas de LeBron James bajo el patrocinio de Nike, pero debido a su historial con la estrella de Los Angeles Lakers, el compañero de Morant no lo asumió de la mejor manera: “Tengo que dejar mi orgullo a un lado y hacer lo mejor para mi cuerpo y mi carrera”.

Lo que LeBron está dispuesto a regalarle a un compañero de Ja Morant

LeBron James se dio cuenta que Desmond Bane está jugando con sus famosas zapatillas de Nike en la serie de Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies, así que decidió confesar lo que está dispuesto a regalarle a pesar de la broma que le hizo sobre si tenía tenis suficientes.