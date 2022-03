El tiempo pasa, la situación no mejora, y la poca mejoría es ya alarmante. La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) de Los Angeles Lakers es una que por ahora terminará es una de las mayores decepciones de la historia de la franquicia.

El equipo se encuentra noveno en la Conferencia Oeste con 27 triunfos y 35 derrotas, sosteniéndose apenas a los puestos de Play-In. De esta forma, y con una racha actual de 2 ganados y 8 perdidos en los últimos 10 juegos, el difícil mantener el optimismo.

Russell Westbrook, uno de los más apuntados por su nivel en Lakers, sabe perfectamente todo esto, pero el base no deja de tener fe en que su fortuna y la del equipo cambiarán pronto. Esto, puede también esperanzar a otros como LeBron James y Anthony Davis.

Russell Westbrook y su mensaje de esperanza

"Mi rol y lo que he estado haciendo ha cambiado todas las noches. Así que estoy solamente intentando de acomodarme a eso mientras juego para poder ser útil y ayudar a mi equipo", dijo Russ al periodista de ESPN, Ohm Youngmisuk, tras la derrota 132 a 11 ante Clippers.

"Pero mis expectativas son las mismas. No soy de rendirme. No está en mis genes. Yo no me rindo, sin importante lo que sea que esté pasando. Pelearé hasta el final, y si no funciona, está bien también. Puedo vivir con los resultados. Pero nunca voy a bajar los brazos por un mal momento que esté pasando en esta parte del año", declaró el #0.