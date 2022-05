Cuando los haters (contradictores) empiezan a buscar argumentos en contra del legado de LeBron James, la decisión que tomó el 8 de julio de 2010 da un paso al frente como uno de las cosas que Michael Jordan no hizo en su carrera. ¡MJ dictó sentencia en la NBA!

LeBron jugó por siete temporadas durante la primera etapa que estuvo en Cleveland Cavaliers y, a pesar que clasificaron en cinco ocasiones a los Playoffs, a la instancia máxima que llegaron fueron las Finales NBA de 2007. Fueron barridos 4-0 por San Antonio Spurs.

La televisión de Estados Unidos se paralizó el 8 de julio de 2010 porque LeBron James anunció que dejaba a los Cavaliers para unirse al súper equipo que formó Miami Heat con Dwyane Wade y Chris Bosh. El primer título de la NBA para ‘El Rey’ se veía cada vez más cerca e iba a llegar en 2012.

El canal NBC Sports (Deportes) decidió entrevistar a Michael Jordan unos días después de la decisión de LeBron James y la leyenda de Chicago Bulls, quien no cambió de equipo en 13 temporadas hasta que regresó del segundo retiro a Washington Wizards, emitió una opinión clara y contundente.

Lo que Jordan pensó cuando LeBron dejó a Cavaliers por Miami Heat en la NBA

“De ninguna manera hubiera llamado a Larry Bird o llamado a Magic Johnson y dicho: ‘Oye, reunámonos y juguemos en un solo equipo’. Pero las cosas son diferentes, no puedo decir que eso sea malo, esa es la oportunidad que tienen los niños hoy (2010). Estaba tratando de vencer a ese tipo, no sé si hubieran estado en mi equipo. Si miras al equipo de ensueño, estaban en mi equipo y no era demasiado competitivo. Soy un tipo competitivo y me gusta jugar contra jugadores competitivos” le dijo Michael Jordan al canal NBC Sports (Deportes) sobre la decisión que tomó LeBron James de cambiar a Cleveland Cavaliers por el súper equipo de Miami Heat.