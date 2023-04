Según un periodista que cubre la NBA, Stephen Curry y compañía deben hacer algo para que Draymond Green no se vaya de Golden State Warriors tras el golpe a Domantas Sabonis en Playoffs.

Lo que tiene que hacer Curry para que Draymond Green no se vaya de Warriors tras el golpe a Sabonis

Todo parece indicar que la paciencia con Draymond Green se está acabando en Golden State Warriors. A la estrella se le volvió a salir la cadena y fue expulsado en el Juego 2 contra Sacramento Kings. La NBA lo suspendió para el tercer partido de la primera ronda de los Playoffs y, según dos periodistas que cubren la liga, tendría los días contados en el equipo si Stephen Curry no logra uno de los objetivos de la temporada 2022-23.

¿Tan grave fue el asunto? La NBA argumentó que el juego de suspensión para Green se dio tanto por el pisotón al pecho de Domantas Sabonis como por el historial de conductas antideportivas. No es la primera vez que Golden State pierde a Draymond para un juego crucial y esto haría que estuviera jugando los últimos partidos con el equipo de San Francisco.

En la NBA está instalada la narrativa que de no ser porque Draymond Green fue suspendido para el Juego 5 de las Finales 2016, Golden State Warriors habría ganado aquel título que perdieron contra LeBron James y Cleveland Cavaliers. En total, el compañero estelar de Stephen Curry lleva 164 faltas técnicas, 17 expulsiones y cuatro suspensiones hasta los NBA Playoffs 2023.

Nick Wright, de Fox Sports, estuvo en el programa de 'The Herd’ (La Manada) con Colin Cowherd y cuando le preguntaron si los Warriors le darían otro contrato a Green en el caso que no ejerza la opción jugador por más de US$27.5 millones para continuar con el equipo en la temporada NBA 2022-23, el periodista respondió que “no. He estado diciendo esto durante dos semanas, y creo que, de repente, la gente comienza a preguntarse si es correcto. Creo que el último juego de Draymond con los Warriors se realizará en los próximos 10 a 12 días dependiendo de cuánto tiempo puedan extender esta serie".

Lo que tiene que hacer Curry para que Green no se vaya de los Warriors

Luego del golpe a Domantas Sabonis, Stephen Curry debe liderar a Golden State Warriors hasta las Finales de la NBA 2023 porque en el caso que no pueda hacerlo, Draymond Green se iría del equipo según Chris Broussard, de Fox Sports.