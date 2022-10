Ya se ha alcanzado la semana y media de competición en la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA) y todavía Los Angeles Lakers no pudieron conseguir su primera victoria. Este viernes, otra derrota que cae duro en sus aficionados y también, en los de LeBron James.

Porque si, a pesar de que la tendencia fue sobre James, no solo involucra a aficionados de la franquicia, sino que también a los fans de El Rey. De hecho, son en su mayoría admiradores de la NBA en general los que expresaron el deseo que se hizo furo en Twitter luego del partido.

Fue tras desenlace de la victoria de los Minnesota Timberwolves 111 a 102. Sin Anthony Davis, LeBron cargó la ofensiva con 28 puntos, siendo el único Laker con más de 20 unidades en el duelo. Así, Los Angelinos caen a un récord de 0-5, y Twitter estalló.

El pedido para que se vaya LeBron de los Lakers

“Trade LeBron”, fue la tendencia del momento. Intercambiar a LeBron. Esto se dio por varios motivos. Como se explicó, algunos fanáticos quieren que tenga éxito, y eso no está pasando en ese equipo. Otros simplemente se rieron de esa idea, siendo los púrpura y oro y el 23, muy odiados por muchos rivales.

A pesar de todos estos pedidos, James no puede ser intercambiado por los Lakers en la temporada 2022-23 por la extensión que recibió en el verano. Los Angeles deberá hacer que la relación funcione, y los hinchas de The Chosen One, aguantarse sus ganas de verlo en otro lugar.