A falta de soluciones más problemas. Los Angeles Lakers jugaban contra Houston Rockets el martes 28 de diciembre con el objetivo de cortar una racha de cinco derrotas y cuando más necesitaban recursos, LeBron James y compañía perdieron a un jugador por tiempo indefinido.

Luego de la derrota en el juego estelar de Navidad de la temporada NBA 2021-22, LeBron James justificó el mal nivel de los Lakers por las lesiones y ausencias que, según él, no tenían equipos como Golden State Warriors y Phoenix Suns.

LeBron en cierto punto tenía razón porque el quinteto titular de Los Angeles Lakers no ha logrado consolidar cinco nombres fijos para generar química y formar una idea de juego ganadora. Y las malas noticias siguen llegando.

A la hora de tener profundidad y ser un jugador fundamental para encestar triples iniciando como titular, Wayne Ellington Jr. daba un paso al frente y con un 37 por ciento desde la línea de triples fue solución en varios momentos de la temporada para LeBron James y compañía, pero…

Wayne Ellington Jr. está fuera de Los Angeles Lakers por tiempo indefinido

Según informó Mike Trudell, periodista del canal Spectrum, Wayne Ellington Jr. quedó fuera del juego Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets del martes 28 de diciembre por una enfermedad no relacionada con covid-19. Por lo tanto, se desconoce por cuánto tiempo el escolta estará ausente debido a que no viajó con el equipo para disputar los juegos como visitante. El siguiente duelo en el calendario es contra Memphis Grizzlies el miércoles 29 de noviembre a las 20:00 ET.