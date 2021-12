No se ve nada bien hasta ahora. La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) de Los Angeles Lakers es un desastre que no tiene una solución fácil ni cercana. El equipo todavía no encontró la forma de asentarse y no tuvo ni un momento de paz.

Es por eso que desde ya hace un par de semanas que se rumorea fuertemente que un intercambio está al caer. Es sabido que LeBron James quiere volver a competir por un anillo en la NBA y a sus casi 37 años, los cumplirá este jueves, esa chance se achica cada vez más.

Las actuaciones en los Lakers vienen siendo decepcionantes. Prácticamente, todos salvo el propio James que ha estado jugando a un nivel extraordinario, han fallado a estar a la altura de las circunstancias. Y esto recae sobre todo en los dos escuderos del Rey.

Anthony Davis, por un lado, el jugador de 28 años debería ser la principal figura por edad y contexto. Pero por culpa de lesiones y su incapacidad para tomar control de los partidos, no ha sido el mismo que en el 2020, cuando ganaron el anillo. Por el otro lado, Russell Westbrook o se ha podido adaptar bien en su primera campaña en Los Angeles, y está en el centro de varias críticas.

Kendrick Perkins decide: ¿Anthony Davis o Russell Westbrook?

El exjugador y ahora experto de NBA en ESPN, Kendrick Perkins, opinó sobre qué es lo que debe hacer el equipo de Frank Vogel en esta circunstancia. "No se ve bien. Tienen que hacer un cambio. No creo que sea Anthony Davis. Pienso que es Russell Westbrook. Creo que deben olvidarse de él."